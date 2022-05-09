Gençler Avrupa Motokros ve BMU Avrupa Motokros Şampiyonaları

Romanya'da düzenlenen Gençler Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Efe Okur 3'üncü, Hasan Hüseyin Baş 6'ncı, Berkay Sarıay ise 7'nci oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gençler Avrupa Motokros ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonaları, Romanya'nın Ciolpani kentindeki TCS Park Pisti'nde gerçekleştirildi.

Romanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Moldova ve Türkiye'den 35 sporcunun start aldığı Gençler Avrupa Motokros Şampiyonası'nda 10 yaşındaki Efe Okur, 3'üncülük elde ederek ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda dereceye girdi.

Yarışı 65 cc kategorisinde Hasan Hüseyin Baş 6'ncı, Berkay Sarıay ise 7'nci sırada tamamladı.

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası

BMU Avrupa Motokros Şampiyonası'na Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Moldova'dan 179 sporcu katıldı.

Organizasyonda büyükler kategorisi MX1 sınıfında Galip Alp Baysan 6'ncı, Volkan Özgür 7'nci, MX2 sınıfında Batuhan Demiryol 13'üncü, Akil Ulusan 27'nci, Aras Efe Yıldırım 28'inci, Yiğit Ali Selek 29'uncu, Irmak Yıldırım 30'uncu, Emircan Şenkalaycı 31'inci, MX sınıfında Eray Esentürk 6'ncı, Şakir Şenkalaycı 15'inci ve Mevlüt Kolay da 22'nci oldu.

Şampiyonada 50 cc sınıfında Aslan Osmanpaşaoğlu 5'inci, Poyraz Bor 10'uncu, Ahmet Akif Ulusan 15'inci, Ata Emir Atayan 20'nci, 65 cc sınıfında Berat Şenkalaycı 24'üncü, Enes Yıldız 35'inci, 85 cc sınıfında Ali Akkafa 16'ncı, Mert Akkafa 20'nci ve Mustafa Kemal Atayan da 24. sırayı aldı.

Öte yandan, Kadınlar Avrupa Kupası'nın üçüncü ayağı İtalya'da yapıldı. Motodromo Vallelunga Pisti'nde düzenlenen yarışta milli sporcu İlayda Yağmur Yılmaz, 18'inci oldu.