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Gençler Avrupa Motokros Şampiyonası

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Gençler Avrupa Motokros Şampiyonası

Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Efe Okur 4'üncülük, Hasan Hüseyin Baş ise 5'incilik elde etti.

Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Avrupa Motokros Şampiyonası'nda Efe Okur 4'üncülük, Hasan Hüseyin Baş ise 5'incilik elde etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sevlievo şehrinde düzenlenen organizasyonda 65 ve 85 cc kategorilerinde yarışlar koşuldu.

Türkiye şampiyonu Efe Okur, ilk yarışı üçüncülükle tamamlamasına rağmen ikinci yarışta mekanik problem yaşadı.

Pist şartlarının ağırlaşması nedeniyle kırmızı bayrakla durdurulan yarış sonunda Efe Okur organizasyonu 4'üncü, Hasan Hüseyin Baş ise 5'inci sırada tamamladı.

Diğer Türk sporcular Ömer Olağaner ve Nasip Emir Abay ise start almadı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Bulgaristan, Hüseyin Baş, Motosiklet, Türkiye, Spor, Haberler

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