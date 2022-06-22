Gençler Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası
AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Gençler Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda erkekler yarı final yarışları yapıldı.
Gençler Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda erkekler yarı final yarışları yapıldı.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'nın Barselona kentindeki organizasyonda, erkekler yarı finalinde milli sporcular Erhan Ispanakçı ve Yunus Çalışkan yarıştı.
Milli sporcular finale kalamazken, Erhan Ispanakçı şampiyonayı 1102, Yunus Çalışkan ise 1094 puanla tamamladı.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor