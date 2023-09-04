Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türk sporcuları büyük başarı elde etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul'da düzenlenen Minikler, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nı 28 altın, 32 gümüş, 59 bronz olmak üzere toplamda 119 madalya ile tamamlayan mili sporcuları yayımladığı mesajla kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul'da düzenlenen Minikler, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nı 28 altın, 32 gümüş, 59 bronz olmak üzere toplamda 119 madalya ile tamamlayan mili sporcuları yayımladığı mesajla kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul'da düzenlenen Minikler, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nı 28 altın, 32 gümüş, 59 bronz olmak üzere toplamda 119 madalya ile tamamlayan mili sporcular için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şunları kaydetti:

"İstanbul düzenlenen Minikler, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız 28'i altın, 32'si gümüş ve 59'u bronz olmak üzere toplamda 119 madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. 38 ülkeden 3 bine yakın sporcu ile antrenör, hakem, idareci, federasyon başkanları ve temsilcilerin katıldığı bu kapsamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenleri de kutluyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - İSTANBUL