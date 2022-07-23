Gençler Avrupa Judo Kupası başladı Gençler Avrupa Judo Kupası, Çekya'da başladı. Gençler Avrupa Judo Kupası, Çekya'da başladı. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da düzenlenen organizasyonun ilk gününde erkekler 60 kiloda Berat Bahadır mücadele etti. Berat Bahadır, yarı finalde Alman Dello Russo'yu ipponla yenerek finale çıktı. Finalde karşılaştığı Alman Lenny Linus Burk'a yenilen milli sporcu, gümüş madalya aldı. Kupada yarın erkekler 81 kiloda Musa Şimşek tatamiye çıkacak. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Türkiye Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Gençler Avrupa Judo Kupası başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.