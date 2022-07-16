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Gençler Avrupa Judo Kupası başladı

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Gençler Avrupa Judo Kupası başladı

Gençler Avrupa Judo Kupası, Macaristan'da başladı.

Gençler Avrupa Judo Kupası, Macaristan'da başladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paks kentinde 34 ülkeden 133 kadın, 260 erkek judocunun katıldığı organizasyonun ilk gününde milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Erkekler 66 kiloda Muhammed Demirel, kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk altın, kadınlar 70 kiloda Fidan Ögel gümüş, 63 kiloda Habibe Afyonlu ve Ayten Yeksan ise bronz madalya kazandı.

Erkekler 60 kiloda tatamiye çıkan Uluer Göç de sıkletinde 5'inci oldu.

Kupada yarın kadınlar 48 kiloda Merve Azak, 52 kiloda İlayda Merve Koçyiğit, 57 kiloda Özlem Yıldız ve Ayşenur Karadağ, erkekler 81 kiloda Musa Şimşek, 90 kiloda Cem Ata Demirtaş, +100 kiloda Halil İbrahim Özmen ve Münir Ertuğ tatamiye çıkacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Macaristan Türkiye Spor Haberler

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