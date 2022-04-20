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Gençler Avrupa Boks Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Gençler Avrupa Boks Şampiyonası

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda yarışan 4 mili sporcudan 3'ü rakiplerini yenerek yarı finale çıktı.

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda yarışan 4 mili sporcudan 3'ü rakiplerini yenerek yarı finale çıktı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonanın altıncı gününde erkeklerde 3, kadınlarda 1 milli boksör mücadele etti.

Erkeklerde Bilge Kağan Kanlı, Muhammed Halil Doğru ve Ahmet Pekel rakiplerini yenerek adlarını yarı finale yazdırdı.

Gündüz seansında yarışan milli boksörlerden kadınlarda Sıla Biçil ise rakibine mağlup oldu.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Bulgaristan, Milli, Boks, Spor, Haberler

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