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Gençler Avrupa Boks Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Gençler Avrupa Boks Şampiyonası

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda yarışan 7 mili sporcudan 4'ü rakiplerini yenerek yarı finale çıktı.

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda yarışan 7 mili sporcudan 4'ü rakiplerini yenerek yarı finale çıktı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde erkeklerde 2, kadınlarda 5 milli boksör mücadele etti.

Erkeklerde Oğuzhan Türk, kadınlarda ise Filiz Işık, Sıla Sürmeneli ve Kevser Tütüncü rakiplerini yenerek adlarını yarı finale yazdırdı.

Gündüz seansında yarışan milli boksörlerden erkeklerde Kaan Tükenmez, kadınlarda ise Rukiye Kaya ve Pınar Özkan rakiplerine mağlup oldu.

Şampiyona yarın yapılacak müsabakalarla devam edecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Bulgaristan, Milli, Boks, Spor, Haberler

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