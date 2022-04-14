Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 5 milli boksör adını üst tura yazdırdı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde erkekler ve kadınlarda dörder milli boksör ringe çıktı.

Erkeklerde milli boksörlerin hepsi günü galibiyetle tamamladı. 54 kiloda Ahmet Pekel, 67 kiloda Bilge Kağan Kanlı, 71 kiloda Sultan Osmanlı ve 75 kiloda Muhammet Furkan Karadağ, üst tura yükseldi.

Kadınlarda ise 52 kiloda Pınar Özkan Osmanlı üst tura çıkarken, 75 kiloda Yaren Düztaş, 81 kiloda Esma Nur Lök ve +81 kiloda Fatma Kadıköylü, rakiplerine mağlup olarak şampiyonaya veda etti.