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Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası, Karabük'te başladı

Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası, Karabük'te başladı

Spor Haberleri

Türkiye Boks Federasyonu tarafından okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası, Karabük'te başladı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası, Karabük'te başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen ve 47 ilden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı şampiyona için açılış programı düzenlendi.

Programa, Karabük Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören, Karabük Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları, antrenör ve sporcular katıldı.

Açılışta konuşan Özcan, tüm sporculara başarılar diledi.

İlk gün programıyla devam eden şampiyona, 26 Mayıs'ta final müsabakalarıyla sona erecek.

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Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Spor

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