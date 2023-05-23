Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası devam ediyor

Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası devam ediyor

Spor Haberleri

- Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası devam ediyor Karabük'te okul sporları çerçevesinde düzenlenen Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası, 46 şehirden 267 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

- Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası devam ediyor

KARABÜK - Karabük'te okul sporları çerçevesinde düzenlenen Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası, 46 şehirden 267 sporcunun katılımıyla devam ediyor.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından okul sporları çerçevesinde düzenlenen Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası, Karabük'te dün başladı. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen ve 46 ilden 267 sporcunun katıldığı şampiyona ikinci gününde kıyasıya mücadele ile devam etti.

Şampiyona Perşembe günü kadınlar, Cuma günü de erkekler finali ile sona erecek.

Karabük Seçim Sonuçları
Karabük Yerel Seçim Sonuçları 2019
Karabük Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karabük Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title