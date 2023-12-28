Gençler, A takımda yer almak için yarı final mücadelesi verdi

Kırşehir'de düzenlenen okul sporları voleybol müsabakalarında kızlar ve erkekler grubunda 2 takım Türkiye finali hakkı kazandı.

Aşıkpaşa Spor Salonu'nda düzenlenen voleybol müsabakalarında 4 gün boyunca ter döken sporcular, bugün Türkiye finali heyecanı yaşadı. Müsabakalar hakkında bilgi veren Kırşehir Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, "Kırşehir'de 4 gün boyunca gençler okul sporları yarı final maçları yaptı. Çok prestijli müsabakalar yaşandı. 2'şer takım final hakkı kazandı. Ülkemizde voleybol, seyir zevki de sunuyor" dedi.

Sultanlar Ligi'nde mücadele vermek istediğini aktaran sporcu İrem Yavuz, "Turnuva boyunca takım çalışması yaptık. Amacım Sultanlar Ligi'nde ülkemi temsil etmek" diye konuştu.

Kırşehir'de yapılan müsabakalarda Kızlar A Grubu'nda Ankara Keçiören Okyanus Koleji, B Gurubu'nda Ankara TVF Spor Lisesi, Erkekler A Gurubu'nda Adana TOKİ Köprülü Lisesi, B Gurubu'nda ise Ankara TVF Spor Lisesi Türkiye finaline gitmeye hak kazandı. - KIRŞEHİR