Gençler 5'li Beyzbol Dünya Kupası Ankara'da Başlıyor

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Gençler 5'li Beyzbol Dünya Kupası, 10-15 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. 12 takımın mücadele edeceği organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Gana, Çin, Tayvan, Küba, Güney Kore, Meksika, Tunus, Malezya, Zambiya ve Avustralya da katılacak. Sporun birleştirici gücünü vurgulayan bu etkinlik, dostluk, dayanışma ve uluslararası ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacak.

Gençler 5'li Beyzbol Dünya Kupası, 10-15 Ekim tarihlerinde Ankara'da oynanacak.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gençler kategorisinde ilk kez düzenlenecek 5'li Beyzbol Dünya Kupası'nda 12 takım mücadele edecek.

Yenimahalle Spor Tesisleri'nde oynanacak organizasyona, ev sahibi Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Gana, Çin, Tayvan, Küba, Güney Kore, Meksika, Tunus, Malezya, Zambiya ve Avustralya katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, "Sporun birleştirici gücünü vurgulayan bu heyecan verici etkinlik için Ankara'da buluşuyoruz. 5'li beyzbol sadece bir spor değil, aynı zamanda dostluk, dayanışma ve uluslararası ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunan bir araçtır. Gençler 5'li Beyzbol Dünya Kupası, sporcularımıza dünya genelinde bir araya gelme fırsatı sunuyor. Bundan dolayı Dünya Beyzbol ve Softbol Konfederasyonu Başkanı Riccardo Fraccari'ye ve ekibine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.