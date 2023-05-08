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Gence Başkonsolosu Recep Öztop, milli judocuları ağırladı

Gence Başkonsolosu Recep Öztop, milli judocuları ağırladı

Spor Haberleri

Türkiye Cumhuriyeti Gence Başkonsolosu Recep Öztop, Ümitler Avrupa Judo Kupası'na katılan milli sporcuları ağırladı.

Türkiye Cumhuriyeti Gence Başkonsolosu Recep Öztop, Ümitler Avrupa Judo Kupası'na katılan milli sporcuları ağırladı.

Azerbaycan'ın Goygol kentinde sona eren Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda ülke sıralamasında ikinci olan milliler Gence Başkonsolosu Recep Öztop tarafından resepsiyonda ağırlandı. İki gün süren müsabakalarda elde edilen madalya ve başarılı neticelerden büyük onur duyduğunu ifade eden Başkonsolos Öztop, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenizden ve kazandığınız derecelerden dolayı sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bundan sonra katılacağınız müsabakalarda da başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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