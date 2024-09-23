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Genç Yüzücüler Aydın'da Yeteneğini Sergileyecek

Genç Yüzücüler Aydın'da Yeteneğini Sergileyecek
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 3. İl Vize Yarışmaları, 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yüzücüler, farklı stillerde kıyasıya mücadele edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek olan 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 3. İl Vize Yarışmaları için geri sayım başlarken, yarışmada genç yüzücüler yeteneklerini sergileyecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen genç sporcuların yeteneklerini sergileyeceği 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 3. İl Vize Yarışmaları 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Müsabakalar, erkekler ve kızlar kategorileri olarak iki ayrı grupta yapılacak. Genç yüzücüler, serbest, kurbağalama, kelebek, sırtüstü ve karışık olmak üzere toplam beş farklı stilde yarışacaklar. Her bir sporcu, kendi kategorisinde barajı geçerek gruplara katılma hakkı kazanmak için kıyasıya bir mücadele verecek.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bu organizasyon gençlerin spor alanında gelişimini desteklemek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak adına önemli bir adım olacak. Yarışmalara katılacak olan tüm sporculara başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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