Genç Yetenekler İçin TOSFED Next Talent Projesi Başlıyor

ULUSLARARASI Otomobil Federasyonu (FIA) desteğiyle hayata geçirilen ve 12-16 yaş aralığındaki gençlerin ücretsiz olarak katılabileceği sosyal sorumluluk projesi 'TOSFED Next Talent' 1 Temmuz'da başlıyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından ülke genelinde yeni yetenekleri keşfetmeyi amaçlayan bu sosyal sorumluluk projesinde, İstanbul, Bursa, Nevşehir, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale illerinde elektrikli Segway Ninebot GoKart Pro araçlar ile düzenlenecek elemeler sonunda her şehirdeki en hızlı genç kız ve erkek adaylar, finale katılmaya hak kazanacak.

Yaklaşık 2.400 çocuğun katılımı hedeflenen projenin finali 1 Ağustos Cuma günü TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenecek. 20 katılımcı arasında final yarışını birinci olarak tamamlayan 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarışma hakkı kazanırken, ikinci Segway F2 Model Scooter ve üçüncü de Segway E2LL Model Scooter sahibi olacak. Kadınlar kategorisi birincisi de Segway E2LL Model Scooter ile ödüllendirilecek.