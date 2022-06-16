Genç ve 23 Yaş Altı Kano Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyor

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 23-26 Haziran'da düzenlenecek Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için Sakarya'da kamp yapan milli kanocular, madalya hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Antrenörleri Çağrıbey Yıldırım ve Kerim Tenha gözetiminde Sapanca Gölü'nde günde çift antrenman yapan 12 kişilik Kano Milli Takımı, hız, dayanıklılık ve kuvvet çalışmasıyla şampiyonaya hazırlanıyorlar.

Antrenör Yıldırım, AA muhabirine, kano sporunu daha iyi noktalara getirmek için çalıştıklarını, hedeflerinin kota alıp olimpiyatlara katılmak olduğunu söyledi.

Hazırlıklara Aralık 2021'de başladıklarını aktaran Yıldırım, "Hedef yarışmalarımız, Avrupa ve dünya şampiyonaları. Ekibimiz bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüler. O yüzden hazırız diyebiliriz. Yarışmaya iki grup halinde katılacağız. 23 yaş altı erkek ve kadınlar ile genç erkek ve kadınlar kategorisinde. Hedefimiz, ilk 10 içinde yer almak. Ekibimiz iddialı. Biz de iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. İnşallah iyi sonuçlar alacağız oradan." dedi.

Yıldırım, kamp döneminin verimli geçtiğini dile getirerek, "Artık son söz sporcularımızda." diye konuştu. Zor bir şampiyonaya katılacaklarını, ülkelerin en iyi sporcularıyla organizasyona iştirak edeceğini belirten Yıldırım, "Öncelikli hedefimiz finallere kalmak. Daha sonrasında madalya alıp bayrağımızı göndere çekersek ne mutlu bize. Onun için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

Milli sporcu Demir: "İlk hedefimiz final ve madalya"

11 yıldır kano sporu yapan 23 yaşındaki milli sporcu Faruk Demir de uzun zamandır kampta olduklarını dile getirdi.

Kamp sürecinin zor ve etkili geçtiğini anlatan Demir, "Yaptığımız derecelerden memnunuz. İlk hedefimiz final ve madalya. İkisi de bizim için çok iyi olur çünkü gerçekten zor bir kategori ve rakipler çok iyi. Herkes elinden gelenin fazlasıyla çalışıyor, emek veriyor ve madalya istiyor. Takım olarak motive durumdayız, şu an sadece kampı bitirip yarışmaya gitmeyi bekliyoruz." dedi.

Günde çift antrenman yaptıklarını belirten 20 yaşındaki milli sporcu Tuğçe Taylak ise geçen yıllara göre daha iyi dereceler elde ettiklerini belirterek, "İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda finallere çıkıp en iyi dereceyi göstereceğime inanıyorum." ifadesini kullandı.