Genç Türk Satranççıları Gümüş Madalya Kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda'da düzenlenen FIDE 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda gümüş madalya kazanan milli satranççılar için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hollanda'da düzenlenen Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda gümüş madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hollanda'nın Eindhoven şehrinde 47 ülkeden 63 takım ve 252 sporcunun katılımıyla düzenlenen FIDE 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan genç satranççılarımızı tebrik ediyorum. Milli sporcularımızın son yıllarda elde ettiği başarılar hepimizi gururlandırdı. İnanıyorum ki bu başarılı sonuç, Türk satrancının gelişmesine büyük bir katkı sağlayacağı gibi genç satranç oyuncularına da ilham olacaktır. 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda kazanılan gümüş madalyada emeği olanlara da teşekkür ediyorum."