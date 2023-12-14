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Genç Türk Eskrimciler İspanya ve Yunanistan'da Yarışacak

14 Aralık 2023 14:30 Güncelleme: 14:31 Abone Ol

Eskrimde düzenlenecek Gençler Dünya Kupası organizasyonlarında Türkiye'den 25 genç milli eskrimci ter dökecek. İspanya'da kadınlar epede, Yunanistan'da erkekler epe kategorisinde ve Madrid'de kadınlarda mücadele edecek olan genç sporcular, madalya için piste çıkacak.