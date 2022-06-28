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Genç triatletler Ankara'da kampa girecek

AA - Hüseyin Doğru - Spor
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Genç triatletler Ankara'da kampa girecek

2022 Avrupa Gençler Kupası'nda mücadele edecek Genç Triatlon Milli Takımı, Ankara'da kamp gerçekleştirecek.

2022 Avrupa Gençler Kupası'nda mücadele edecek Genç Triatlon Milli Takımı, Ankara'da kamp gerçekleştirecek.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Tiszaujvaros kentinde 16-17 Temmuz'da düzenlenecek yarışmada, Selinay Tuğçe Kır, Emir Aracı, Burak Çağdaş ve Taha Eren Coşkun mücadele edecek.

Milli takım, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin Eryaman Tesisleri'nde 1 Temmuz'da kampa girecek. Antrenörlüğünü Hüseyin Onur Aydemir ve Alper Tolga Köksoy'un yapacağı genç triatletler, 14 Temmuz'da Macaristan'a hareket edecek.

AA / Hüseyin Doğru - Spor

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