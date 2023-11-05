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Genç tenisçi Kaan Işık Koşaner, Avrupa Gençler Masters Turnuvası'nı ikinci tamamladı

Avrupa Gençler Masters Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Kaan Işık Koşaner, 14 yaş altı kategorisinde ikinci oldu.