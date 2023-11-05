Genç tenisçi Kaan Işık Koşaner, Avrupa Gençler Masters Turnuvası'nı ikinci tamamladı
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Avrupa Gençler Masters Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Kaan Işık Koşaner, 14 yaş altı kategorisinde ikinci oldu.
Avrupa Gençler Masters Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Kaan Işık Koşaner, 14 yaş altı kategorisinde ikinci oldu.
Kaan Işık Koşaner, Monako'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Fransız Daniel Jade ile karşılaştı.
Rakibine 6-1'lik setlerle 2-0 kaybeden Kaan Işık Koşaner, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Spor