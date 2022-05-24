Genç tekvandocular Türkiye Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak - Haberler

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Genç tekvandocular Türkiye Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Genç tekvandocular Türkiye Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, 26-31 Mayıs tarihlerinde Muğla'da düzenlenecek.

Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, 26-31 Mayıs tarihlerinde Muğla'da düzenlenecek.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonun teknik toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Altı gün sürecek şampiyona erkekler ve kadınlarda 10'ar sıklette yapılacak.

Erkeklerde 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78 ve +78; kadınlarda ise 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68 ve +68 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Türkiye Tekvando Şampiyonası, Türkiye, Mayıs, Muğla, Spor, Haberler

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