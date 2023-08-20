- Genç tekvandocular şampiyona öncesi moral depoladı

SİNOP - Sinop'ta düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Türkiye Şampiyonası öncesi genç sporcular için tekne turu düzenlendi.

Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Türkiye Şampiyonası 21-23 Ağustos tarihleri arasında Sinop'ta gerçekleştirilecek. Şampiyonaya katılan sporcular maçlar öncesi bir araya geldi. Aşıklar Caddesi mevkiinde bir araya gelen sporcular, Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene katıldılar. Saygı duruşu ile başlayan tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Tören sonrası sporcular kendileri için kiralanan gezi teknelerine binerek deniz turu gerçekleştirdi. Deniz turu ile moral depolayan sporcular güzel havanın tadını çıkardı. 3 gün sürecek şampiyonada 106 kız, 105 erkek sporcu mücadele edecek. Bununla birlikte 100 antrenör, 25 hakem, 5 federasyon yetkilisi müsabakalara eşlik edecek.