Genç stoper Serdar Saatçı, yeni sezona hazırlanıyor
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ın 19 yaşındaki stoperi Serdar Saatçı, yeni sezon için hazırlıklarına hız kesmeden başladı.
Beşiktaş'ın 19 yaşındaki stoperi Serdar Saatçı, yeni sezon için hazırlıklarına hız kesmeden başladı.
Ümit milli oyuncu, bireysel kuvvet ve kondisyon antrenörü Samet Kösemen ile sezonun bitmesinin hemen ardından bireysel olarak çalışmalarına start verdi. Avrupa kulüplerinin de yakından takip ettiği Serdar Saatçı, yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor.
Demirören Haber Ajansı / Spor