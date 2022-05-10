Genç sporcular finalde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genç sporcular finalde

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Genç sporcular finalde

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Kırıkkale'de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Atletizm yarışmalarında Türkiye Şampiyonasına giden yolda yine önemli başarılara imza attı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Kırıkkale'de gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Atletizm yarışmalarında Türkiye Şampiyonasına giden yolda yine önemli başarılara imza attı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Atletizm Yarışmaları hafta sonu Kırıkkale'de gerçekleştirildi. Yarışlarda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Melike Ertas 800 metre kızlar da ikinci ve Yağız Pala 2 bin metre erkekler de üçündü oldu.

Antrenör Hakan Köstekçi nezaretinde yarı final müsabakalarına hazırlanan sporcularımız elde ettikleri derecelerle Konya'da düzenlenecek olan finallere katılmaya hak kazandı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kırıkkale, Nevşehir, Atletizm, gençlik, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title