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Genç sporcu 2 farklı kategoride 2 derece aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Genç sporcu 2 farklı kategoride 2 derece aldı

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Ecrin Nur Görkan, Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası 50 metre kelebek stilde Türkiye şampiyonu oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Ecrin Nur Görkan, Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası 50 metre kelebek stilde Türkiye şampiyonu oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesporlu sporcular aldıkları önemli derecelerle kenti gururlandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Ecrin Nur Görkan, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 14-17 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen şampiyonada Türkiye şampiyonluğu ve 3'ncülük derecesi aldı. Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası müsabakalarına katılan Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Görkan 50 metre kelebek stilde 14 yaş kategorisinde Türkiye 1'ncisi, 14-15 yaş yıldızlar kategorisinde ise Türkiye 3'ncüsü oldu.

"Başarıların devam edeceğine inancımız tam"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye şampiyonluğu ile kenti sevindiren Ecrin Nur Görkan ve antrenörlerini tebrik ederek, "Şükürler olsun gençlerimize verdiğimiz destekler başarılarla geri dönüyor. Bu başarıların devam edeceğine inancımız tam. Her alanda gençlerimize, çocuklarımıza destek olmaya onların önünü açmaya devam edeceğiz. Sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyor, başta ailelerimiz olmak üzere antrenörlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor Denizli Türkiye Spor Haberler

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