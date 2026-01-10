Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Genç Sanat Mekan'ın tanıtım programına katıldı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, genç sanatçıların üretimlerini desteklemek, görünürlüklerini artırmak ve gençlik merkezlerini kültür-sanatın aktif bir parçası haline getirmek amacıyla hayata geçirilen sanat platformu Genç Sanat Mekan'ın tanıtım programına iştirak etti.

Programda konuşma yapan Bakan Osman Aşkın Bak, "Kültür ve sanatın kalbini buraya taşıyalım, gençlerimiz çalışmalarını burada sergilesin dedik. Genç Sanat Mekan dediğimiz platformu sizlerle buluşturuyoruz. Özellikle İstanbul'un merkezinde, ulaşımı kolay bir yerde. Gençlik merkezinde birçok faaliyette bulunuyoruz ama önemli olan içinizdeki sanatçıyı, sanat dolu yüreğinizi ortaya koymanız. Burası gençlerimizin kendine değer kattığı, öz güven kazandığı, hayata en donanımlı şekilde hazırlandığı bir yuva olacak." diye konuştu.

Gençlerle etkileşim içinde olduklarını vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak 570 gençlik merkezimizle, üniversitelerdeki 360 genç ofisimizle gençlerimizle etkileşim içindeyiz. Onların çalışmalarına, projelerine destek veriyoruz. Burası genç sanatçıların eserlerini, çalışmalarını ücretsiz sergileyebilecekleri bir mekan. Sanata yaptıkları eserlerin tanıtılması için bir alan oluşturmak istedik. Gençlik merkezlerimizde resim atölyeleri, sanat atölyeleri var. Bu çalışmaları sergilemek de önemli. Sanatın farkedilmesi, izlenmesi gerekiyor. Bu nedenle burada kültür-sanat vizyonumuzun güçlü bir parçası sahne akademisini de burada hayata geçirdik. Gençlik merkezimizin üstlendiği bu öncü rol göğsümüzü kabartıyor. Bugün daha güçlü ve yeni bir platform ekliyoruz. Genç Sanat Mekan'ın ilk adımını birlikte atıyoruz.Genç Sanat Mekan Platformu gençlerimize hayırlı olsun. Profesyonel askı sistemleri, güvenlik altyapısı ve teknik donanımıyla eserlerinizi sergileyebileceğiniz bir sahne burası. Resim, heykel, geleneksel ve dijital sanatla ilgili hizmet verecek bu platformla gençlerimizin hayallerini destekleyeceğiz. Gençlerimizin tanıtımlarını uluslararası düzeyde görünür kılmayı hedefliyoruz burada. Gençlerimizin emeğiyle bu cevheri keşfedip burada işleyeceğiz. Gençler nerede biz oradayız. Buraya gelin, burada çalışmalara katılın. Sizlere büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Sanatçılarla bir araya gelmek, hislerinizi paylaşmak önemli. Türkiye'nin dört bir yanında gençlik merkezlerimizde ve ofislerimizde inanılmaz paylaşımlar yaptık. Bu tip mekanlar erişimi kolay mekanlar. Tekrar hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Gençlerin uluslararası alanda işler yapması gerektiğini sözlerine ekleyen Osman Aşkın Bak, "Bizim gençlerimizin kültür ve sanatta da dünya çapında işler yapmaları lazım. Bir ülkenin tanıtımı için bunlar çok kıymetli. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sanat ve sporuyla güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Umarım güzel eserleriniz için bizleri de davet edersiniz. Sizleri seviyoruz. Sizlere katkı veren, hayatınıza dokunan insanları unutmayın. Anne ve babanızı çok sevin." diye konuştu.

Bakan Bak, konuşmasının ardından Bakırköy Göksel Baktagir Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sergisinin açılışını yaptı ve eserleri inceledi.