Genç raketler Bursa'da buluştu
Spor Haberleri
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün evsahipliğinde düzenlenen 16 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nda heyecan başladı. Hüdavendigar Tenis Kortları'nda start alan organizasyonda 52 sporcu madalya mücadelesi veriyor. Bursa'nın yanı sıra İzmir, İzmit, İstanbul, Ankara, Artvin ve Kocaeli'nden tenisçilerin yer aldığı turnuvada sporcuların mücadelesi izleyenlerden alkış alıyor. 4 Haziran 2023 Pazar günü tamamlanacak organizasyonda sporcular, 8 erkek, 6 kız grubunda yer alıyor. Pazar günü tamamlanacak organizasyonda gruplarını lider bitiren sporcular finalde mücadele etme hakkı kazanacak.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün evsahipliğinde düzenlenen 16 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nda heyecan başladı.
Hüdavendigar Tenis Kortları'nda start alan organizasyonda 52 sporcu madalya mücadelesi veriyor. Bursa'nın yanı sıra İzmir, İzmit, İstanbul, Ankara, Artvin ve Kocaeli'nden tenisçilerin yer aldığı turnuvada sporcuların mücadelesi izleyenlerden alkış alıyor. 4 Haziran 2023 Pazar günü tamamlanacak organizasyonda sporcular, 8 erkek, 6 kız grubunda yer alıyor. Pazar günü tamamlanacak organizasyonda gruplarını lider bitiren sporcular finalde mücadele etme hakkı kazanacak. - BURSA