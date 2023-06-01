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Genç raketler Bursa'da buluştu

Genç raketler Bursa'da buluştu

Spor Haberleri

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün evsahipliğinde düzenlenen 16 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nda heyecan başladı. Hüdavendigar Tenis Kortları'nda start alan organizasyonda 52 sporcu madalya mücadelesi veriyor. Bursa'nın yanı sıra İzmir, İzmit, İstanbul, Ankara, Artvin ve Kocaeli'nden tenisçilerin yer aldığı turnuvada sporcuların mücadelesi izleyenlerden alkış alıyor. 4 Haziran 2023 Pazar günü tamamlanacak organizasyonda sporcular, 8 erkek, 6 kız grubunda yer alıyor. Pazar günü tamamlanacak organizasyonda gruplarını lider bitiren sporcular finalde mücadele etme hakkı kazanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün evsahipliğinde düzenlenen 16 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nda heyecan başladı.

Hüdavendigar Tenis Kortları'nda start alan organizasyonda 52 sporcu madalya mücadelesi veriyor. Bursa'nın yanı sıra İzmir, İzmit, İstanbul, Ankara, Artvin ve Kocaeli'nden tenisçilerin yer aldığı turnuvada sporcuların mücadelesi izleyenlerden alkış alıyor. 4 Haziran 2023 Pazar günü tamamlanacak organizasyonda sporcular, 8 erkek, 6 kız grubunda yer alıyor. Pazar günü tamamlanacak organizasyonda gruplarını lider bitiren sporcular finalde mücadele etme hakkı kazanacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Tenis Bursa Spor Haberler

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