Genç milli yüzücülerden Slovenya'da biri altın 4 madalya

Genç milli yüzücüler, Slovenya'da düzenlenen Multinations Şampiyonası'nın bugünkü müsabakalarında bir altın, bir gümüş, 2 de bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kranj kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli yüzücü Merve Tuncel, 800 metre serbest stilde 8.33.32'lik derecesiyle şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Merve Tuncel, 200 metre serbest stilde ise 2.00.91'lik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli sporculardan Muharrem Batu Servi, 1500 metre serbest stilde 15.52.00'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

Şampiyonada milli yüzücülerden Batuhan Filiz de 200 metre serbest stilde 1.51.23'lük derecesiyle bronz madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu, bütün sporcuları ve antrenörlerini başarılarından ötürü tebrik etti.