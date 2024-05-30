Genç Milli Wushucular Uluslararası Organizasyonlarda Başarı Peşinde

Avrupa, Balkan ve dünya şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden genç milli wushucular, katılacakları uluslararası organizasyonlarda yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

Sakarya'da 22-24 Mayıs'ta düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na katılan milli sporcular 17 yaşındaki Kaan Küçükakyüz, 14 yaşındaki Ayşe Sina Coşkun ve Enes Karadeniz ile 11 yaşındaki Hamza Çakmakçı, elde ettikleri şampiyonlukların gururunu yaşıyor.

Singapur'da 21-28 Ağustos'ta yapılacak 4. Dünya Taichi Quan Şampiyonası ile 22-30 Eylül'de Brunei'de gerçekleştirilecek 9. Dünya Gençler Wushu Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcular, başarılarına yenilerini ekleyerek Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

Ayşe Sina Coşkun: "Daha çok dünya şampiyonasına gitmek istiyorum"

Ablasını örnek alarak 4 yaşında wushuya başlayan Ayşe Sina Coşkun, AA muhabirine, çok sevdiği sporda kendisini geliştirdiğini söyledi.

Kısa zamanda Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde ettiğini belirten Ayşe Sina, "Avrupa'da Bulgaristan'a gittim. Orada 3 birinciliğim oldu. Çin'de de bir dünya şampiyonluğum, bir de ikinciliğim var. Gerçekten çok güzel bir duygu. İstiklal Marşı'nı okuttuk. Orada yeni insanlarla, rakiplerinle tanışıyorsun. Çok güzeldi. Daha çok dünya şampiyonasına gitmek, İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum. Herkese erken yaşta spora başlamasını tavsiye ederim." diye konuştu.

Kaan Küçükakyüz: "Bayrağımızı diğer ülkelerde dalgalandırmak gurur verici"

Hareketli bir yapıya sahip olduğu için 7 yıl önce annesinin arkadaşının yönlendirmesiyle wushuyla tanışan Kaan Küçükakyüz, Ankara'da çıktığı ilk yarışmasında Türkiye üçüncüsü olduğunu kaydetti.

Spora 1-2 yıl ara verdikten sonra yeniden başladığını, zamanla kendisini geliştirdiğini ve hevesinin de arttığını anlatan Kaan Küçükakyüz, "Çok şükür milli takıma girdim. İnşallah üzerine daha çok şeyler koymayı planlıyorum." diye konuştu.

Rusya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda "nanquan" dalında birinci olduğunu aktaran Kaan, "En büyük derecem ise 2023'te Çin'de yapılan 9. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda 27 kişilik kategoride birinci olmamdı. Daha sonra takım olarak büyüklerde dünya şampiyonu olduk. İki dünya, 4 Avrupa şampiyonluğum var. Bayrağımızı diğer ülkelerde dalgalandırmak, İstiklal Marşı'nı okutmak bana gurur verici geldi. Bu yüzden bu sporu daha çok sevdim. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadelerini kullandı.

Kaan, spora hevesle başladığını, milli takıma girdikten sonra kendisine hedefler belirlediğini dile getirerek, antrenörleri Necmettin Erbakan Akyüz ve Zeynep Makbule Akyüz'ün desteğiyle bu seviyelere geldiğini belirtti.

Kaan Küçükakyüz, "İlk hedefim olan dünya şampiyonluğunu gerçekleştirdim. Allah'ın izniyle olimpiyatlarda üniversiteler arası şampiyon olmak istiyorum. Çok çalışırsam neden olmasın? Herkes buralara çalışarak geliyor." dedi.

Enes Karadeniz: "Wushu, dünyanın en iyi sporlarından biri"

"Enerjisini atsın" diye 7 yaşında babası tarafından wushuya yönlendirilen Enes Karadeniz de iki Balkan şampiyonluğu, üç Avrupa ikinciliği ve sayısız Türkiye derecesinin olduğundan bahsetti.

Milli sporcu olmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Enes, wushunun dünyanın en iyi sporlarından biri olduğunu söyledi.

Enes Karadeniz, Türk bayrağını en yükseklerde dalgalandırmak istediğini aktararak, dünya şampiyonu olmak istediğini dile getirdi.

Avrupa şampiyonu Hamza Çakmakçı ise eskiden wushu yapan ablası sayesinde spora başladığını belirterek, dünya şampiyonluğunu hedeflediğini kaydetti.