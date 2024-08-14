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Genç milli wushucular, Dünya Şampiyonası için Kastamonu'da kampa girdi

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Avrupa, Balkan ve dünya şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden genç milli wushucular, Eylül ayında düzenlenecek olan Gençler Dünya Wushu Şampiyonası için Kastamonu'da kampa girdi.

Avrupa, Balkan ve dünya şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden genç milli wushucular, Eylül ayında düzenlenecek olan Gençler Dünya Wushu Şampiyonası için Kastamonu'da kampa girdi. Sporcular 7 sıklette de altın madalya hedefliyor.

Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonluklarında elde ettikleri başarılarla Türkiye'yi gururlandıran milli wushu sporcuları Yiğit Şişman, Muhammed Efeihtiyar, Burak Tez, Furken Cebeci, Samet Caf, Mustafa Kemal Meke ve Rabia Karadaş, 22-30 Eylül tarihleri arasında Brunei'de gerçekleştirilecek 9. Dünya Gençler Wushu Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyona öncesi hazırlıklarını sürdüren genç wushucular, Wushu Milli Takım Antrenörü Emrah Şahanoğlu, Kondisyoner Vural Özel ve Fizyoterapist Hakan Küçükekenci nezaretinde Kastamonu'da 1 aylık kampa girdi. Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde günde iki antrenman ile Dünya Gençler Wushu Şampiyonası'na hazırlanan genç wushucular, mücadele edecekleri 7 farklı kiloda altın madalya hedefliyor. Daha önce Avrupa ve Balkan şampiyonluklarında çeşitli dereceler elde eden milli sporcular, alacakları madalyalar ile Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

Şahanoğlu: "Ay-yıldızlı bayrağımızı Dünya Şampiyonasında dalgalandırmayı hedefliyoruz"

Kamp süreci ile ilgili bilgi veren Wushu Milli Takım Antrenörü Emrah Şahanoğlu, "Pazartesi günü başladığımız kampımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Sporcularımızın hepsi, kendi kilolarında şampiyon olmuş, seçilmiş sporculardır. Bu sporcularımızı Kastamonu'da kampa alarak bu süreçte form tutmalarını sağlayacağız. İnşallah bu sayede ay-yıldızlı bayrağımızı da dünya şampiyonasında dalgalandırmayı hedefliyoruz. Kampımız Kastamonu'da sürüyor. Burada imkanlarımız çok iyi, antrenman salonlarımız, fizyoterapistimiz, koondisyonerimiz var. Benimle birlikte milli takım antrenörlerimiz burada mevcut. Sistemli bir antrenman programımız bulunuyor. Sporcularımız mutlu, hepsinin de performansı gitgide artıyor. İnşallah Brunei'de ay-yıldızlı bayrağımızı zirveye taşıyacağız. Bize sağlanan imkanlardan ötürü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Sporculara değer verildiği içinde federasyon başkanımıza ve yönetimine de teşekkür ediyorum. İnşallah bu emeklerimiz zayi olmayacak" dedi.

"İstiklal Marşımızı dünya arenasında okutacağımıza inanıyorum"

Milli takımda farklı kilolarda 7 sporcunun bulunduğunu belirten Şahanoğlu, "Bu sporcularımıza eşlik etmeleri için kampa aldığımız büyüklerde başarılı sporcularımız da bulunuyor. Şu anda kamp sporcusu olarak 12 kişiyiz ama müsabakaya 7 sporcumuzu hazırlıyoruz. Bu sporcularımızın hepsi de gerçekten iyi sporcular, inşallah eksiklikleri de tamamlandığı zaman bayrağımızı zirveye taşıyacağımıza inanıyorum. Burada en büyük avantajlarımızdan bir tanesi fizyoterapist ve kondisyonerimizin olmasıdır. Sporcularımızda yakından ilgilendikleri için arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Günlük iki antrenman yaptıklarını anlatan Şahanoğlu, "İki gün boyunca üst üste aynı günde iki antrenmanımız oluyor. İki günün ardından bir gün dinlenme günümüz oluyor. Kampımıza ayrıca büyükler kategorisinden tecrübeli sporcularımızı davet ettik ve onlarda kampımıza katılarak tecrübelerini gençlerimize aktarıyorlar. İnşallah verimli bir kamp sürecimiz olacak. Bunun sonucunda bizler, ülkemizi gururlandırarak başaracağımıza, bayrağımızı zirveye taşıyarak İstiklal Marşımızı dünya arenasında okutacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Şişman: "İnşallah hedefim dünya şampiyonu olmak"

Brunei'de yapılacak Dünya Şampiyonası için Kastamonu'da kampa girdiğini söyleyen 16 yaşındaki takım kaptanı Yiğit Şişman ise, "Kampımızda aradığımız bütün imkanlarımız bulunuyor. Amacımız, Dünya Şampiyonasında Allah'ın izniyle Türkiye'mizi temsil ederek zirvede yer almaya çalışacağız. Şu anda kampımızda 7 sporcumuz bulunuyor. Bu sporcularımıza eşlik eden sporcularda bulunuyor. 12 kişiyle birlikte şu anda Kastamonu'da kamp sürecimizde devam ediyor. Kampımız 1 ay 10 gün sürecek. Ben, 48 kilogramda Dünya Şampiyonasında gençlerde derece elde etmek için mücadele edeceğim inşallah. Ben, zaten Dünya Şampiyonasına katılmak istiyordum. Bunu da başardım ve Dünya Şampiyonasında da derece elde ederek Türk bayrağımızı dalgalandıracağım" şeklinde konuştu.

6 kez Türkiye şampiyonu ve Avrupa'da da ikinci olduğunu söyleyen Şişman, "İnşallah hedefim dünya şampiyonu olmak. Bu yönde kampımız çok iyi gidiyor, zorlansak ta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah'ın izniyle başaracağım" ifadelerini kullandı.

Efeihtiyar: "Tek eksiğim olan Dünya şampiyonluğunu da almak istiyorum"

13 yaşında 45 kilogramda mücadele edecek olan Muhammed Efeihtiyar da, "Kastamonu'da düzenlenen kampa geldiğim için çok mutluyum. En iyi şekilde bizleri hazırlayıp en iyi yerlere getirmek için uğraşıyorlar. Brunei'de olacak Dünya Şampiyonasında en iyi şekilde milli takımımızı ve ülkemizi gururlandıracağız. Orada tek isteğim altın madalya almak ve en iyi şekilde çalışarak kendimi göstermek istiyorum" dedi.

Sakarya'dan geldiğini ve 9 yıldır wushu sporuyla uğraştığını belirten Efeihtiyar, "6 kez Türkiye şampiyonu oldum. 2 kez Balkan şampiyonu oldum. 1 kez de Avrupa şampiyonu oldum. Brunei'de olacak Dünya Şampiyonasında da Allah'ın izniyle dünya şampiyonu olmak istiyorum ve inşallah altın madalya ile ülkeme dönmek istiyorum. Bunun akabinde de tek eksiğim olan Dünya Şampiyonluğunu da almak istiyorum. Tek isteğim dünya şampiyonu olmak ve şampiyon olarak İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. Bunun içinde disiplinli bir şekilde çalışıyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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