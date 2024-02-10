Genç Milli Takımlar Antrenörü Ömür Serdal Altunöz, Manisa Futbol Kulübü Akademisini ziyaret etti. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ile bir araya gelen Altunöz, daha sonra U19 Takımının, Ankara Keçiörengücü ile oynadığı karşılaşmayı takip etti.

Genç Milli Takımlar Antrenörü Ömür Serdal Altunöz, Halil Onultmak Tesisleri'nde Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, Akademi İdari Direktörü Alparslan Kaya ve Akademi Teknik Direktörü Namet Ateş ile bir araya geldi. Başkan Mevlüt Aktan, ziyaret dolayısıyla Genç Milli Takımlar Antrenörü Ömür Serdal Altunöz'e kulübün ürünlerinin yer aldığı hediye paketi takdim etti. Altunöz, daha sonra Manisa FK U19 Takımının, Ankara Keçiörengücü ile oynadığı karşılaşmayı takip etti. - MANİSA