Genç Milli Satranççılar 28 Madalya Kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İrlanda'da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 28 madalya kazanan genç milli satranççıları tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bakan Bak, şampiyonada 12 altın, 9 gümüş, 7 bronz madalya kazanan Genç Milli Satranç Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Satranç Birliği (ECU) tarafından İrlanda'nın Limerick şehrinde düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 12'si altın, 9'u gümüş, 7'si bronz olmak üzere toplam 28 madalya kazanan genç milli satranççılarımızı kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, genç milli satranççılarımızın başarılarının devamını diliyorum."