Genç milli judocular, Avrupa Kupası için Macaristan'a gitti Genç milli judocular, Avrupa Kupası'na katılmak üzere hava yoluyla Macaristan'a gitti. Genç milli judocular, Avrupa Kupası'na katılmak üzere hava yoluyla Macaristan'a gitti. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paks kentinde 16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 9 kadın ve 8 erkek milli judocu madalya mücadelesi verecek. Organizasyona, 34 ülkeden 133 kadın ve 260 erkek judocunun katılması bekleniyor. Gençler Avrupa Kupası karşılaşmalarında tatamiye çıkacak milliler ve maç programları şöyle: 16 Temmuz Cumartesi: Kadınlar: 63 kiloda Habibe Afyonlu ve Ayten Yeksan, 70 kilo Fidan Ögel, +78 kilo Hilal Öztürk Erkekler: 60 kilo Berat Bahadır ve Uluer Göç, 66 kilo Muhammed Demirel ve Talha Büyükeser 17 Temmuz Pazar: Kadınlar: 48 kilo Merve Azak ve Sıla Ersin, 52 kilo İlayda Merve Koçyiğit, 57 kilo Özlem Yıldız ve Ayşenur Karadağ Erkekler: 81 kilo Musa Şimşek, 90 kilo Cem Ata Demirtaş, +100 kilo Halil İbrahim Özmen ve Münir Ertuğ AA / Fatih Çakmak - Spor Macaristan Türkiye Spor Haberler

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