Genç Milli Futbol Takımları Değerlendirme Toplantıları İstanbul'da Yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Milli Takım kamplarının son dönemini analiz etmek üzere İstanbul'da toplantılar düzenledi. Toplantılarda, Antalya'da oynanan Gelişim Ligleri Finalleri ve İzmir'de düzenlenen 12 Yaş Altı Kupası da değerlendirildi.

Genç Milli Futbol Takımları değerlendirme toplantıları İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre toplantılar, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

İki gün süren toplantılarda son dönemde gerçekleştirilen Genç Milli Takım kampları analiz edilirken, İzmir'de düzenlenen 12 Yaş Altı Kupası ve Antalya'da oynanan Gelişim Ligleri Finalleri de masaya yatırıldı. Toplantıların son gününde, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop da katılımcılarla bir araya geldi.

Antrenörlere hitaben konuşan Hamit Altıntop, "Genç Milli Takımlarımızın oyuncu havuzunu genişletmek adına yapıcı ve kucaklayıcı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oyuncuların gelişim sürecini titizlikle takip ediyoruz. Kariyer ve gelişim planlamaları sürecinde oyuncuların sizlere güven duymasını sağlamak çok önemli bir noktadır." ifadelerini kullandı.