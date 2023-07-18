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Genç Milli Bocce Takımı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Spor Haberleri

Genç Milli Bocce Takımı, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda raffa disiplininde mücadele edecek. Türkiye'yi 4 milli sporcu temsil edecek ve madalya için mücadele edecekler.

Genç Milli Bocce Takımı, İtalya'da yarın raffa disiplininde başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonundan yapılan açıklamada, 12 ülkenin katılımıyla başkent Roma'da gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 4 milli sporcunun temsil edeceği belirtildi.

İrem Arın, Medine Kaya, Hüseyin Önder ve Murat Oruç'un madalya almak için mücadele edeceği şampiyona 22 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

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