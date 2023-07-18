Genç Milli Bocce Takımı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Genç Milli Bocce Takımı, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda raffa disiplininde mücadele edecek. Türkiye'yi 4 milli sporcu temsil edecek ve madalya için mücadele edecekler.