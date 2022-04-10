Genç milli bilardoculardan Avrupa Şampiyonası'nda 2'si altın 3 madalya - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genç milli bilardoculardan Avrupa Şampiyonası'nda 2'si altın 3 madalya

AA - Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
Genç milli bilardoculardan Avrupa Şampiyonası'nda 2'si altın 3 madalya

Genç milli bilardocular, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, bir bronz madalya kazandı.

Genç milli bilardocular, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, bir bronz madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda milli sporculardan 21 yaş altında Denizcan Akkoca ile 17 yaş altında Burak Haşhaş altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda 17 yaş altında milli bilardocu Seymen Özbaş da bronz madalya elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonu, yayımladığı mesajla milli sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Genç milli bilardoculardan Avrupa Şampiyonası'nda 2'si altın 3 madalya

Genç milli bilardoculardan Avrupa Şampiyonası'nda 2'si altın 3 madalya

AA / Fatih Çakmak - Spor

Avrupa Şampiyonası, Bronz Madalya, İtalya, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title