Genç, Medicalpark Stadyumu'ndan bir kez daha uyardı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medicalpark Stadyumu'na giderek şampiyonluk kutlamalarında ateşli silah kullanılmaması gerektiğine yönelik uyarılarını sürdürdü.

Daha önceki silahlı kutlamalarda yorgun mermi nedeniyle Emir Yuşa Atıcı (15) ile Feyzanur Keleş (16) isimli iki çocuğun yaşamını yitirdiğine vurgu yapan Başkan Genç, şampiyonluk kutlamalarına gölge düşmemesi için herkesin silahlı kutlamalardan uzak durması gerektiğini dile getirdi.

Başkan Genç, "İnşallah, bütün şehrimiz, bütün Trabzonlular özlemle ve hasretle beklediğimiz 8. şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Şampiyonluğun heyecanını, mutluluğunu şimdiden yaşıyoruz. Bundan dolayı da sevinçli ve gururluyuz. Ama 8. şampiyonluk sevincimizin adeta kursağımızda kalmaması adına hepimiz sorumlu davranmalıyız. Bir yorgun merminin bile sebep olabileceği üzücü hadiselere mahal vermeyelim" dedi.

Emir Yuşa Atıcı ile Feyzanur Keleş adına hazırlanan Trabzonspor formalarını göstererek uyarılarına devam eden Başkan Genç, "Şimdi burada yorgun mermi nedeniyle aramızdan ayrılan iki yavrumuzun formalarını hazırladık. Eğer silahlar kullanılmasaydı şampiyonluk sevincini tatmak için Emir Yuşa yavrumuz, hem de Feyzanur vavrumuz şu anda bu mutluluğu büyük bir heyecanla yaşayabilmek için aramızda olacaktı. Onlarla birlikte bu sevinci paylaşacaktık. Maalesef onlar yorgun mermi dediğimiz üzücü bir hadiseyle aramızdan ayrıldı. O nedenle bütün Trabzonlular olarak sevincimizi hep beraber büyük bir coşkuyla yaşayalım, şampiyonluk sevincini büyük bir gururla kutlayalım, heyecanla kutlayalım ama mutlak surette silaha sarılmayalım, takımımıza sarılalım, birbirimize sarılalım, bu mutluluğu doyasıya yaşayalım, horonlarımızla, halaylarımızla, hopteklerimizle birlikte hep beraber bu mutluluğu paylaşalım. Bir taraftarımızın bile bu hadiseler nedeniyle aramızdan ayrılması bütün bu sevincimizi gölgede bırakır. Sayısız şampiyonlukların hiçbir tanesi bu sonuca değmez. O nedenle mutluluğumuzu hep beraber büyük bir coşkuyla yaşayalım ama silaha sarılmayalım" ifadelerini kullandı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor