Genç kürekçiler dünya şampiyonalarında göz doldurdu

Milli kürekçiler, 19 ve 23 yaş altı dünya şampiyonalarında kazandıkları madalyalarla gelecek adına umut verdi.

Bulgaristan'ın Filibe kentinde yapılan 23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda milli sporcular birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki 19 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda ise milliler, 2 altın ve 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalya elde etti.

Genç kürekçiler, böylece iki organizasyonda 3'ü altın toplam 6 madalya kazanarak dikkatleri çekti.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, genç kürekçilerin başarısını AA muhabirine değerlendirdi.

"Projelerimiz, çalışmalarımız meyvelerini vermeye başladı." diyen Ertürk, "Son dönemlerde ciddi bir ivme kazanan Kürek Milli Takımımızın bu gurur veren başarıları bizim için sürpriz değil. Göreve geldiğimizden beri aklımıza ne koyduysak hepsini teker teker hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl kazanılan madalya sayılarını paylaşan Ertürk, "2023 yılında şu ana dek toplam 24 madalya kazandık. Bunların içerisinde farklı yaş kategorilerinde 3 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu var. Katılacağımız yarışlarla eminiz ki bu rakamlar daha da artacak. Yakaladığımız bu istikrarlı başarı tablosundan çok memnunuz." diye konuştu.

"Elis'ten beklentimiz yüksek"

Erhan Ertürk, 23 yaş altında dünya şampiyonluğuna ulaşan Elis Özbay'a ayrı bir parantez açarak şunları söyledi:

"Elis Özbay, bizim çok umut bağladığımız sporcularımızdan ve elde ettiği bu başarısı bir ilk değil. 2021'de U23 kategorisinde Mervenur Uslu ile hafif kilo iki çiftede hem Avrupa hem dünya şampiyonu olmuştu. 2022 senesinde de hafif kilo tek çiftede U23 Avrupa şampiyonu olmuş ve U23'te dünya ikinciliği elde etmişti. Bu sene de başarılarına bir yenisini ekleyip yine hafif kilo tek çiftede U23'te dünya şampiyonu oldu. Tabi geçen sene şampiyonluğu kıl payı kaçırıp dünya ikincisi olması da bu sene kendisine çok büyük motivasyon oldu. Ancak kendisinden beklentilerimiz yüksek. Elis de bu beklentilerimizi karşılayabileceğini defalarca kanıtlamış bir sporcu. Artık kendisini olimpiyatlarda görmek için sabırsızlanıyoruz. Umarız olimpiyat kotası yarışlarında da Paris biletini alırız."

"İyi bir jenerasyon yakaladık"

Elde edilen başarılardan duyduğu mutluluğu dile getiren Ertürk, "İyi bir jenerasyon yakaladık. Ümitlerde olduğu gibi gençlerde de muazzam bir sporcu grubu geliyor. Aldıkları başarılar da bizim için geleceğe umut oluyor. (Paris ve Los Angeles hedefleri) Gençlerimizin bu başarıları gösteriyor ki olimpiyatlarda kürekçilerimiz, ülkemizi gururla temsil edecek." ifadelerini kullandı.

Gençler kategorisinde Aytimur Selçuk ve Enes Biber ikilisinden oluşan iki tek ekibinin hem Avrupa hem dünya şampiyonu olduğuna dikkati çeken Ertürk, şunları kaydetti:

"Kendilerinden o kadar eminlerdi ki yarışları izlerken motivasyon konuşması bile yapmamıza gerek kalmadı. Onların bu inancı bizleri daha da motive ediyor. Öte yandan tek çiftede yarışan sporcumuz Halil Kaan Köroğlu da dünya şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği elde etti. Halil Kaan da müthiş bir profesyonel. Gerçekten kendisini spora adamış bir atlet. Bir diğer ekibimiz ise dört tek dümencili ekibimiz. Yusuf Ziya Ateş, Yiğit Yaşar Doğruok, Ahmet Erdem, Gökmen Kaan Sezer ve dümenci koltuğunda Selin Boz'dan oluşan ekibimiz önce Avrupa şampiyonu daha sonra dünya üçüncüsü oldu. Yaşlarına bakmaksızın çok büyük işler başardılar. Bunun gibi bizi ileriye taşıyacak ve ülkemizi temsil edecek pek çok ekibimiz ve kazanılacak pek çok başarımız var."

Ertürk, "Türkiye Kürek Milli Takımı'nın bu istikrarlı yürüyüşü devam edecek mi?" sorusuna, "Koyduğumuz hedefler doğrultusunda ilerledikçe çok daha büyük başarılara imza atacağız. Hep diyoruz; geçmişimizden, tarihimizden, hayallerimizden ve hedeflerimizden hiç vazgeçmeyeceğiz ve kürek sporunu hak ettiği yere taşıyana kadar devam edeceğiz. Kürek Milli Takımı olarak Rio 2016 ve Tokyo 2020'de yer aldık. Şimdi en büyük hedefimiz Paris 2024. Bunun için tüm eforumuzu tam konsantre şekilde bu seneki kota yarışlarına harcıyoruz. Paris 2024 için en az 3 ekip hedefimizi gerçekleştireceğiz." yanıtını verdi.

"Bronz madalya bile hayal kırıklığı olabiliyor"

Erhan Ertürk, elde edilen başarılarla beklentilerin artığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kürek camiası olarak eskiden dördüncülük, altıncılık gibi dereceler bile büyük sevinçle karşılanırdı. Artık bronz madalya bile bizim için bazen büyük hayal kırıklığı olabiliyor. Mesela Alper Şevket Eren ve Giray Yazçayır'dan oluşan iki çifte ekibimiz dünya dördüncüsü olmasına ve bizim adımıza tarihi bir başarı olmasına rağmen buna sevinemediler, madalya alamadıkları için üzüntü içinde yurda döndüler. Seviye tam olarak buralara kadar geldi. Artık bu seviyeyi daha üste taşıyarak başarılarımıza yenilerini ekleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Önce ülkemize layık dereceler alarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekecek, daha sonra kürek sporunu uluslararası arenada saygın bir noktaya taşıyacağız. Bu anlamda bize büyük destek sunan, milli takımda büyük başarılar elde etmemizi sağlayan sporcuları yetiştiren kulüplerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine teşekkürü borç bilirim. Önümüzdeki senelerde Hereke, Şişecam, ODTÜ gibi diğer tüm kürek kulüplerinin de milli takıma sporcu kazandıracağı günler olmasını arzularım."