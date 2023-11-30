Genç Kadınlar Epe Dünya Kupası, Almanya'da yapılacak

Eskrimde, genç milli epeciler Almanya'da piste çıkacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Laupheim kentinde 2-3 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Genç Kadınlar Epe Dünya Kupası'nda 8 milli eskrimci ter dökecek.

Organizasyonun ilk gününde Zülal Can, Ceren Cebe, Dila Naz Eken, Nilahsen Erten, Aleyna Ertürk, Yasemin Toktaş, Elif Yalçın ve Yağmur Yurttaş, ikinci gününde ise Ceren Cebe, Nilahsen Erten ve Yasemin Toktaş'tan kurulu genç kadınlar epe takımı, kürsü mücadelesi verecek.