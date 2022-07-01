Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası Türkiye, Finlandiya'da düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında İsrail'i, ikinci maçında ise İngiltere'yi aynı skorla 13-3 mağlup etti. Türkiye, Finlandiya'da düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında İsrail'i, ikinci maçında ise İngiltere'yi aynı skorla 13-3 mağlup etti. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lahti kentinde düzenlenen Genç Kadınlar Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında İsrail'i 13-3 mağlup etmeyi başardı. Milliler, ikinci maçında İngiltere'ye yine aynı skorla 13-3 üstünlük kurdu. Alınan iyi sonuçlar nedeniyle milli takımı kutlayan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, "Camiamıza söz verdiğimiz gibi ilk kez katılmış olduğumuz Genç Kadınlar Goalball Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımız ilk maçında İsrail'i 13-3, ikinci maçında İngiltere'yi 13-3 mağlup etti. Sporcularımızı, teknik direktörümüz Gültekin Karasu ve ekibini kutluyorum." açıklamasında bulundu. Ay-yıldızlılar, yarın üçüncü maçını TSİ 08.30'da yine İsrail ile oynayacak. AA / Fatih Çakmak - Spor Finlandiya England Türkiye İsrail Spor Haberler

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