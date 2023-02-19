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Genç kadın milli tenisçiler, Avrupa Kış Kupası'nda dördüncü oldu

Spor Haberleri

Genç kadın milli tenisçiler, Avrupa Kış Kupası'nda dördüncü oldu

16 Yaş Altı Kadın Tenis Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Kış Kupası'nda dördüncü oldu.

16 Yaş Altı Kadın Tenis Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Kış Kupası'nda dördüncü oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Slovakya'yı 2-1 yenerek yarı finale yükselen milli takım, bu turda Büyük Britanya'ya 2-1 yenildi.

Üçüncülük maçında İsveç'e de 2-1 kaybeden milliler, turnuvayı Avrupa dördüncüsü olarak tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

Büyük Britanya Fransa Tenis Spor Haberler

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