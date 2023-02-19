Genç kadın milli tenisçiler, Avrupa Kış Kupası'nda dördüncü oldu Spor Haberleri 16 Yaş Altı Kadın Tenis Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Kış Kupası'nda dördüncü oldu. 16 Yaş Altı Kadın Tenis Milli Takımı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Kış Kupası'nda dördüncü oldu. Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Slovakya'yı 2-1 yenerek yarı finale yükselen milli takım, bu turda Büyük Britanya'ya 2-1 yenildi. Üçüncülük maçında İsveç'e de 2-1 kaybeden milliler, turnuvayı Avrupa dördüncüsü olarak tamamladı. Kaynak: AA / Spor Büyük Britanya Fransa Tenis Spor Haberler

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