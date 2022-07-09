Genç kadın milli judocular, Gürcistan ve Türkmenistan ile ortak kampta - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genç kadın milli judocular, Gürcistan ve Türkmenistan ile ortak kampta

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Genç kadın milli judocular, Gürcistan ve Türkmenistan ile ortak kampta

Genç Milli Kadın Judo Takımı'nın Trabzon'da Gürcistan ve Türkmenistan milli takımlarıyla ortak hazırlık kampı yaptığı bildirildi.

Genç Milli Kadın Judo Takımı'nın Trabzon'da Gürcistan ve Türkmenistan milli takımlarıyla ortak hazırlık kampı yaptığı bildirildi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Macaristan'ın Paks kentinde 16-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Gençler Avrupa Kupası'nın hazırlıkları için Trabzon'da kampa girdi.

Hazırlıklarını Trabzon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürdüren kadın milliler, Gürcistan ve Türkmenistan takımlarının katılımıyla gerçekleşen antrenmanlarda, günde çift çalışma ve randori ile Macaristan için güç topluyor.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkmenistan Gürcistan Trabzon Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title