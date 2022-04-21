Genç Kadın Milli Judo Takımı, Trabzon'da kamp yapıyor

TRABZON (AA) - Genç Kadın Milli Judo Takımı, Trabzon'da kamp çalışması gerçekleştiriyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirilen kamp, 30 Nisan'da sona erecek.

Kampta sabah antrenmanlarında koşu ve ağırlık başta olmak üzere fiziksel çalışmalar yapan milliler, akşam antrenmanlarında ise teknik, taktik ve randori çalışmaları üzerinde duruyor.