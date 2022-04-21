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Genç Kadın Milli Judo Takımı, Trabzon'da kamp yapıyor

AA - Ercan Çakar - Spor
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Genç Kadın Milli Judo Takımı, Trabzon'da kamp yapıyor

Genç Kadın Milli Judo Takımı, Trabzon'da kamp çalışması gerçekleştiriyor.

TRABZON (AA) - Genç Kadın Milli Judo Takımı, Trabzon'da kamp çalışması gerçekleştiriyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirilen kamp, 30 Nisan'da sona erecek.

Kampta sabah antrenmanlarında koşu ve ağırlık başta olmak üzere fiziksel çalışmalar yapan milliler, akşam antrenmanlarında ise teknik, taktik ve randori çalışmaları üzerinde duruyor.

AA / Ercan Çakar - Spor

Kadın Milli Judo Takımı, Türkiye, Trabzon, Judo, Spor, Haberler

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