Genç judocular Avrupa Kupası'nda mücadele edecek - Haberler

Genç judocular Avrupa Kupası'nda mücadele edecek
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Genç Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası için Avusturya'ya gitti.
Genç Judo Milli Takımı, Avrupa Kupası için Avusturya'ya gitti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Kupası 4-5 Haziran'da Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenecek. Organizasyonda 37 ülkeden 192'si kadın 524 sporcu mücadele edecek.
Avusturya'ya ulaşan Türk Milli Takımı'nı Viyana Başkonsolosu Mert Özmert karşıladı. Özmert, millilere başarı dileğinde bulundu.
Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkacak milli sporcular ve maç programı şöyle:
4 Haziran Cumartesi:
Kadınlar
63 kilo: Habibe Afyonlu
70 kilo: Hatice Vandemir
78 kilo: Sümeyye Kaya
+78 kilo: Duygu Dirgen
Erkekler
60 kilo: Enes Çakan
66 kilo: Davut Toktay, İbrahim Demirel
5 Haziran Pazar:
Kadınlar
48 kilo: Çağla Serdar
52 kilo: İlayda Merve Koçyiğit
57 kilo: Ayşenur Budak ve Ayşenur Karadağ
Erkekler
81 kilo: Musa Şişmek, Erdal Danışman
90 kilo: Cem Ata Demirtaş
100 kilo: Sidar Akkuş
+100 kilo: Tunahan Tutar