Genç judocular, Avrupa Kupası için Atina'ya gitti

Genç milli judocular, yılın ilk uluslararası organizasyonu için kara yoluyla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 26- 27 Mart'ta düzenlenecek Gençler Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi, 27 kadın ve 22 erkek sporcu temsil edecek.

Hazırlıklarını İstanbul'da tamamlayan kadın ve erkek milli takımları, bu akşam kara yoluyla Yunanistan'a hareket etti.

İki gün sürecek Gençler Avrupa Kupası müsabakalarında 28 ülkeden 117 kadın, 199 erkek judocu madalya için karşılaşacak.

Müsabaka programı şöyle:

26 Mart Cumartesi:

Kadınlar: 63 kiloda Habibe Afyonlu, Şeydanur Aydın, Kübra Konuk, Aleyna Tutuş, 70 kiloda Hatice Vandemir, Rümeysa Koto, Esma Savun, 78 kiloda Sümeyye Kaya, Serdem Daharlı, Havva Nur Topoğlu, Şeyda Nur Çiçek, +78 kiloda Hilal Öztürk, Duygu Dirgen, Ayben İn, Yağmur Yılmaz.

Erkekler: 60 kiloda Enes Çakan, Mizam Karslı, Uluer Göç, 66 kiloda Emre Karaduman, Talha Büyükeser, 73 kiloda Muhammed Yazıcı, Emir Selim Arı, Mücahit Er, Fırat Çelebi.

27 Mart Pazar:

Kadınlar: 48 kiloda Merve Azak, Çağla Serdar, Hilal Sema Birinci, Hanife Özcan, 52 kiloda İlayda Merve Koçyiğit, Gökçe Güneş, Buketnur Karabulut, Hümeyra Şeras, 57 kiloda Ayşenur Budak, Reyhan Oğuz, Nagihan Gül Bayraktar, Ayşenur Karadağ.

Erkekler: 81 kiloda Musa Şişmek, Enes Pınar, İbrahim Melih Şahin, Erdal Danışman, 90 kiloda Cem Ata Demirtaş, Atilla Dinç, Adnan Kılıç, 100 kiloda Sidar Akkuş, Cihan Ayberk Tiyek, Fırat Karacan, +100 kiloda Mehmet Alp Seçilmiş, Umut Utku Turanlı, Tunahan Tutar.