Genç horozlar 4'lü finalde şampiyonluk istiyor

TFF U19 Elit B Ligi Play-Off müsabakalarında ilk dört takım arasına kalarak başarı öyküsü yazan Denizlispor, son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı.

Son antrenmanını Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda Teknik Sorumlu Gökhan Kaynak, nezaretinde yapan Denizlispor'da moraller yerinde. Genç horozlar dörtlü yarı finalde ilk maçında Eyüpspor ile 13 Nisan tarihinde saat 13.00'de Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 2 numaralı sahada karşılaşacak. Yeşil-siyahlılar bu maçı kazanmaları halinde Bandırmaspor - Samsunspor maçının galibi ile finalde eşleşecek.

"Sezonda 22 maç oynama hedefine ulaştık"

Play-Off Grubunu ve dörtlü finali değerlendiren Denizlispor U19 takımı Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak, son antrenmanı yaparak hazırlıkları tamamladıklarına dikkat çekerek, "Yarın sabah Antalya'ya intikal edeceğiz. Baktığımızda bütün sezonun emeğini alacağımız dörtlü finale gidiyoruz. İnşallah Perşembe günü ilk maçımızı oynayacağız. Rakibimiz Eyüpspor'u iyi kötü biliyoruz. Onlarında birkaç maçını izledik. Sezon başından beri niyetimiz sezon boyunca finaller play-off dahil 22 maç oynamaktı. Hep hocalarımızla bunu konuştuk. Geldiğimiz noktada orada iki maçımız var ve o maçları oynadığımız takdirde 22 maçın tamamını oynamış olacağız" dedi.

"Kupayı Denizli'ye getirmek istiyoruz"

Hedeflerinin şampiyonluk kupasını Denizli'ye getirmek olduğunu belirten Teknik Sorumlu Kaynak, "Tabi kupayı almak hem oyuncularımız adına hem bizim adımıza güzel bir başarı olacak diye düşünüyorum. Bu sene hem U17 takımımız hem de biz hedeflediğimiz play-off grubuna katıldık. U17 takımımız 14-15 oyuncu ile koca sezonu geçirdiler. Biz de sezon içinde birçok oyuncumuzu A takımına verdik. Zaman zaman alamadığımız oyuncularımız oldu. Ama elimizde 2005 doğumlu oyuncularımız vardı onlarda ellerinden geleni yaptılar. İnşallah bunu da oraya gidip en iyi şekilde kendimizi kulübümüzü temsil edip dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ