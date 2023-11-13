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Genç halterciler, Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek

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Milli halterciler, Meksika'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milli halterciler, Meksika'da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre şampiyona, 15-23 Kasım tarihlerinde Guadalajara kentinde düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda Cansu Bektaş ve Gamze Altun, erkeklerde ise Muhammed Emin Burun ve Onur Demirci temsil edecek.

Kaynak: AA / Spor

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