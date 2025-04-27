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Genç Hakemden Anlamlı Fair-Play Örneği

Genç Hakemden Anlamlı Fair-Play Örneği
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İzmit Avni Kalkavan Stadı'nda oynanan U-13 maçında, genç hakem Ömer Kaan Bozkurt, kalecinin ayakkabı bağcıklarını bağlayarak centilmenlik ve yardımlaşmanın önemini gözler önüne serdi. Bu davranış, sporun öz değerlerinin yaşatılması açısından önemli bir mesaj taşıdı.

İZMİT Avni Kalkavan Stadı'nda oynanan U-13 kategorisindeki Yahyakaptanspor-Kocaeli 61 FK karşılaşmasında anlamlı bir an yaşandı. Müsabakada görev yapan genç hakem Ömer Kaan Bozkurt (17), İzmit Yahyakaptan spor'un kalecisi Oğulcan Dilber'in maç esnasında çözülen ayakkabı bağcıklarını bağlayarak örnek bir davranış sergiledi.

Sporun centilmenlik ve yardımlaşma ruhunu sahaya yansıtan bu hareket, tribünlerde ve saha kenarında bulunan izleyicilerden büyük takdir topladı. Fair-play ruhunun sahadaki en güzel yansıması olarak hafızalara kazınan bu anlamlı an, aynı zamanda genç hakemlerin spora kattığı değerlerin de güçlü bir göstergesi oldu.

Müsabakayı takip eden spor severler tarafından da olumlu not alan Bozkurt'un bu davranışı, özellikle alt yaş kategorilerinde sporun öz değerlerinin yaşatılması açısından önemli bir mesaj verdi.

Karşılaşmanın adresi olan İzmit Avni Kalkavan Stadı, bu güzel fotoğraf karesiyle bir kez daha sporun sadece rekabet değil, aynı zamanda insani değerlerin de sahaya taşındığı bir alan olduğunu gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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