Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da - Haberler

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Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da

Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası 25-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Malatya'da yapılacak.

MALATYA (İHA) - Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası 25-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Malatya'da yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Üstündağ ziyarette, 25-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Malatya'da Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası yapılacağının müjdesini verdi. Üstündağ, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililerle Türkiye Şampiyonası'nın daha sağlıklı yapılması için istişarelerde bulundu.

Kayhan, Üstündağ'a günün anısına hediye verdi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Voleybol Şampiyonası, Türkiye, Malatya, Mayıs, Spor, Haberler

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